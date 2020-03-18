Приехавший из-за границы гражданин самоизолировался и получал еду на пороге: Думбрэвяну поставила его в пример (ВИДЕО)

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Гражданин Молдовы, у которого вчера был подтверждён коронавирус, проявил ответственное поведение. Приехав из зоны с повышенным риском распространения COVID-19, он самоизолировался, а родные оставляли ему еду на пороге квартиры. Об этом в рамках брифинга рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, поставив парня в пример другим.

– Человек проявил ответственность. Он вернулся из-за границы и самоизолировался. Родные оставляли ему продукты питания на пороге. Он ни с кем не контактировал, за его здоровьем следили на дому, а симптомы проявились спустя несколько дней. После того, как был проведён тест, выяснилось, что речь идёт о коронавирусе, – рассказала Думбрэвяну, передаёт unimedia.info.

В этом контексте глава минздрава призвала всех приехавших из-за границы граждан соблюдать карантинный режим.

Напомним, что сегодня в Молдове была зарегистрирована первая смерть от коронавируса.