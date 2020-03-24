“Вышел” из карантина и изнасиловал девушку: чудовищный случай в Хынчештах

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Чудовищный случай произошёл в Хынчештском районе. Приехавший из Италии 32-летний житель села Чоара изнасиловал 17-летнюю девушку, после чего украл её телефон. Мужчина был арестован полицией на 72 часа.

По данным пресс-службы ГИП, 21 марта правоохранительные органы установили, что подозреваемый вернулся недавно из Италии. На третий день после двухнедельного карантина он ехал на автомобиле по селу Красноармейское, где к нему подсела 17-летняя пассажирка.

По словам пострадавшей, мужчина воспользовался её беззащитностью и изнасиловал. После этого он отобрал у несовершеннолетней телефон. В результате обысков в доме мужчины полицейские нашли и изъяли украденное имущество. Кроме того, была конфискована машина подозреваемого.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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