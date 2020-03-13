Приехавшие вчера из Италии молдаване находятся на карантине в домашних условиях

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60 граждан Молдовы, которые вчера приехали из Италии, находятся на карантине в домашних условиях. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения Виорика Думрэвяну.

По словам главы Минздрава, все пассажиры соблюдают меры, введённые властями, и находятся на карантине. Въехавшие в Молдову лица прошли через термосканер и заполнили эпидемиологические анкеты, которые обязывают соблюдать карантинный режим.

Напомним, что вчера, 12 марта, в Молдове было подтверждено ещё 2 случая COVID-19. На сегодняшний день общее число заболевших составляет 6 человек.