Приднестровский выбор

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О суровой реальности жизни жителей Левобережья

Молдавские выборы за Днестром всегда были поводом для провокаций и спекуляций. Каждый раз Кишинёв и Тирасполь по-разному относились к их организации и проведению, а также к оценке результатов. При этом в предвыборной суете насущные проблемы самих избирателей незаметно отходили на второй план. Изменится ли что-то в этот раз?

Волеизъявление с препятствиями

В ближайшие выходные в Молдове пройдут парламентские выборы и референдум. Как ранее заявил президент Игорь Додон, в них смогут принять участие более 230 тыс. граждан республики, проживающих в Приднестровье. Цифра весьма внушительная и весомая. В последнее время количество желающих получить молдавское гражданство там стремительно растёт. Это обусловлено, в первую очередь, объективными социально-экономическими проблемами, которые приднестровцы всё чаще решают в Молдове. При этом у многих – по два и даже по три загранпаспорта.

Проголосовать жители Левобережья смогут на 47 избирательных участках, открытых в основном на правом берегу Днестра. Шесть из них молдавский ЦИК откроет специально только для приднестровцев. На территории самого региона, как и в предыдущие годы, избирательные участки открывать не будут. Лидер тираспольской администрации Вадим Красносельский обещал не мешать волеизъявлению молдавских граждан, проживающих в Приднестровье. Но и помогать он тоже не намерен.

Активно и систематически в Тирасполе содействуют только проведению российских выборов любого уровня, устраивая голосование прямо на территории региона. Менее лояльно в Приднестровье относились к украинским электоральным процессам. Максимум – содействовали подвозу избирателей в украинское посольство в Кишинёве и в консульство в Бельцах. Впрочем, так было раньше.

Но сейчас речь о молдавских парламентских выборах на территории Приднестровья. К слову, на выборах президента, по данным, озвученным Игорем Додоном, участвовало более 17 тыс. приднестровцев. При этом участков тогда было открыто в два раза меньше.

Жизнь от урны до урны

Главная проблема, с которой сегодня сталкиваются жители Приднестровья, – отсутствие нормальной работы. Буквально несколько лет назад уровень жизни на левом берегу был немного выше, чем на правом. Сегодня ситуация диаметрально противоположная. По данным «Вестника Приднестровского республиканского банка», средняя зарплата на левом берегу – чуть более 4 тыс. леев. В Молдове, как сообщает Нацбюро статистики, почти 6,5 тыс. леев. Как писал классик, «дистанция огромного размера», или, как говорят в Одессе, «две большие разницы».

– Наиболее востребованными остаются одни и те же специалисты – повара, водители и разнорабочие, – сказала главный специалист отдела содействия занятости администрации Тирасполя Елена Батурина.

А ещё местные власти через центры занятости предлагают поработать социальным работником за 1130 леев, медицинской сестрой – за 1,5 тыс., агрономом – за 2 тыс. леев, электромонтёром – за 2300… Самая высокооплачиваемая работа участкового инспектора милиции – 3500 леев. Последняя инстанция в поиске средств к существованию – местная газета рекламных объявлений. Но там – одно и то же: требуются таксисты, охранники, разнорабочие и… девушки. Сегодня найти в регионе нормальную постоянную работу, чтобы прокормить семью даже с одним ребёнком, просто нереально. А если детей двое или трое, то миссия вообще невыполнима… на территории Приднестровья.

В последние 2–3 года в обиход на левом берегу плотно вошло выражение «приднестровский гастарбайтер». И первым делом жители региона отправляются за Днестр, чаще всего – в Кишинёв. Реальная зарплата (даже с учётом так называемых транспортных расходов), как правило, в 2 раза больше, чем на родине, отсутствие пресловутой языковой проблемы и, пожалуй, самое главное для каждого человека – возможность не бросать семью и, в первую очередь, детей.

Кто-то ездит на работу в молдавскую столицу каждый день. Рейсовая маршрутка Кишинёв – Бендеры утром и вечером довольно часто напоминает служебный транспорт какого-нибудь предприятия. Второе: уже долгие годы традиционное место заработка для жителей региона – Москва. Трудятся приднестровцы ещё и в Польше. Рекламные объявления чуть ли не на каждом столбе – по всем городам и районам региона. Рекрутёры обещают зарплату €600 – 800 и достойные условия труда, но это элементарный прожиточный минимум, а не манна небесная. Но и до этого минимума в Приднестровье очень далеко.

Классика жанра

Последние выборы, которые прошли на территории Приднестровья, – это выборы лидера региона в декабре 2016 года. Ситуация на тот момент была уже настолько запущенной, что местный электорат готов был поверить во всё что угодно. Особенно тем, кто предлагал решить всё и сразу. 15 тысяч рабочих мест, бесплатный газ… да много ещё чего обещал нынешний глава тираспольской администрации Вадим Красносельский. Его программа была рассчитана в основном на тех, кто ещё остался в Приднестровье – на пенсионеров. Как обычно бывает в таких случаях, обещания так и остались обещаниями. «15 тысяч рабочих мест – это программа на пятилетку. Но уже сейчас есть свои итоги. На 1 октября 2017 года нам удалось создать в республике 1595 новых рабочих мест», – заявил сам Красносельский на одной из первых пресс-конференций в должности лидера региона, развенчивая собственный же предвыборный флёр.

А ситуация ещё больше усугубилась. Ранее – в 2015-м – приднестровские избиратели выбрали для себя таких же депутатов. В основном клюнули на продуктовые наборы к праздникам, которые потом сами и оплатили – «хором» и втридорога – после существенной девальвации приднестровского рубля и повышения цен. Ещё местному электорату очень понравились так называемые адресные программы благоустройства: покосившийся заборчик в палисаднике починить или крыльцо отремонтировать – венец диалога с избирателем. В общем, классика жанра. Так и осталась приднестровская бабка у разбитого корыта… Даже воды принести некому – дети-то на заработках!

В программах не значится

В этом году, после внесённых ранее изменений в законодательство приднестровцы получили возможность выбрать себе двух депутатов, которые будут представлять интересы жителей Левобережья в парламенте РМ. Ну и никто не мешает приднестровцам голосовать за ту или иную политическую партию. Агитационная кампания там толком не ведётся. Да и сами кандидаты-одномандатники какой-то специальной программы для жителей региона не изобретали. Палисадников, заборчиков и продуктовых наборов и в помине нет. В программах партий вопрос Приднестровья чаще всего не значится, а если и есть у кого-то, то мельком и не в десятке самых актуальных.

Комплексный подход можно найти только в инициативах социалистов. К тому же эта партия разделяет те же взгляды, что и многие жители левобережной части страны. Именно поэтому на президентских выборах в правобережной Молдове большинство жителей региона поддержали кандидатуру Игоря Додона и социалистов. Как, за кого и за что проголосуют приднестровцы в этот раз, покажет время. Ждать осталось недолго.

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Владимир Букарский, политолог: Только в инициативах социалистов можно найти внятность, последовательность и комплексный подход к решению проблем приднестровского региона. Они в 2013 году предложили детальный план урегулирования приднестровского вопроса. Своё отражение он нашёл и в программах кандидатов-одномандатников в 2019 году. В частности речь идёт о необходимости выполнения Меморандума 1997 года, гарантирующего свободу внешнеэкономической деятельности Приднестровья как субъекта общего государства. И самое главное – социалисты разделяют те же ценности, что и большинство населения Приднестровья: молдавскую самобытность, запрет унионизма, прекращение сотрудничества с НАТО, стратегическое партнёрство с Россией, сближение с ЕАЭС, предоставление русскому языку официального статуса, защиту православия и традиционной семьи. Это основа для сближения обоих берегов Днестра.

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Бессмысленные заработки

До финансового кризиса 2014 года, когда доллар в РФ стоил 30 рублей, приднестровцы работали там вахтовым методом.

– Сейчас, когда за одну «грязную зелёную бумажку» нужно отдать 60–65 полновесных рублей РФ, слать переводы в Приднестровье оказалось невыгодным, равно как и «кататься» туда-сюда. Поэтому, если в Россию ехать, то уже на ПМЖ, а не на заработки, – сетует водитель троллейбуса Александр Постолаки из Бендер.

Фёдор Неудобный