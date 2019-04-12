Приднестровский регион вводит новый полис страхования автогражданской ответственности

Приднестровский регион вводит новый полис страхования автогражданской ответственности

Приднестровский регион вводит с 1 мая новый полис обязательного страхования внутренней автогражданской ответственности АГО. Полис обязателен только для водителей с иностранными регистрационными номерами, если у них нет Зелёной карты.

Представитель Бюро по реинтеграции Виорел Чернэуцяну сообщил IPN, что это положение не распространяется на автомобили, зарегистрированные в государствах-членах СНГ. Приднестровская сторона дала соответствующие пояснения в связи с реакцией молдавских властей и Миссии ОБСЕ на эту новость.

Соответственно, для водителей автомобилей, зарегистрированных в Республике Молдова, этот полис не будет обязательным, пишет источник.

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