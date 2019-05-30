Приднестровские спасатели не рекомендуют купаться в Днестре

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Уровень воды в Днестре достиг почти критической отметки. Категорического запрета на купание нет, но спасатели всё же не советуют гражданам заходить в воду, так как неизвестно, что может находиться на дне реки.

Возможны коряги, деревья, мусор и многое другое. Мы пристально следим, чтобы люди не заходили глубоко и не травмировались, – рассказал старший инспектор-спасатель аварийно-спасательного подразделения Бендер Олег Баховцев.

Как пишет novostipmr.com, причиной подъёма воды стали обильные осадки в Карпатах. Дубоссарская ГЭС и Днестровская ГЭС (Украина) вместе работают над постепенным сбросом воды.

Спасатели уверяют, что ситуация находится под контролем. Признаются, что пока нет настолько инициативных граждан, которые хотели бы глубоко заплыть или переплыть Днестр.