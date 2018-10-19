Приднестровец жестоко убил и обокрал соседа-пенсионера

42-летний житель села Карманово явился в районный отдел внутренних дел с повинной. Пояснив, что замучила совесть, мужчина сознался в убийстве.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 78-летнего сельчанина с признаками насильственной смерти обнаружила женщина – социальный работник в его же доме 12 октября. Судмедэксперты насчитали на теле погибшего 14 ножевых ранений.

Со слов подозреваемого известно следующее. 11 октября, примерно в 23:00, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил навестить соседа. Между ними вспыхнула ссора. Точку в конфликте поставил гость. Схватив нож, он стал наносить им удары в грудь и шею пожилого мужчины. После расправы обыскал жильё. Нашёл 25 рублей, которые потратил на водку. Затем, покинув село, скрывался на территории РМ.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. С места происшествия изъяты предметы, которые могут быть признаны вещественными доказательствами. Назначен и проводится ряд экспертиз.