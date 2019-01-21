Приднестровец забил до смерти собутыльника-инвалида

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Ссора между двумя пьяными жителями села Попенки привела к трагическим последствиям. В ходе застолья 49-летний гость накинулся с кулаками на 61-летнего хозяина частного домовладения. Причинив ему множественные ушибы лица и тела, мужчина покинул жильё.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, владелец дома являлся инвалидом 1-ой группы, у него была ампутирована нога, и на улицу он выходил крайне редко. То, что в его доме на протяжении 2 суток не выключался свет, насторожило соседей. Мужчину обнаружили в одной из комнат, без признаков жизни.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за полученных тяжких телесных повреждений: закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания свода черепа, отёк головного мозга, переломы ребёр.

Подозреваемый задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.