Приднестровец пригласил в гости женщину, а потом отобрал у нее телефон

Инцидент произошел в городе Днестровск Слободзейского района.

С заявлением в милицию пришла 47-летняя жительница города. Она заявила, что знакомый, у которого она находилась в гостях, похитил у нее телефон.

– Около семи вечера, после застолья, поссорились 62-летний хозяин жилья и его гостья. Угрожая применением насилия, мужчина отобрал у неё мобильный телефон, – сообщили в МВД Приднестровья.

Вскоре негостеприимный хозяин-преступник был задержан, а краденое имущество возвращено владелице. Проводится разбирательство.