Приднестровец пригласил в гости женщину, а потом отобрал у нее телефон

Приднестровец пригласил в гости женщину, а потом отобрал у нее телефон

Инцидент произошел в городе Днестровск Слободзейского района.

С заявлением в милицию пришла 47-летняя жительница города. Она заявила, что знакомый, у которого она находилась в гостях, похитил у нее телефон.

– Около семи вечера, после застолья, поссорились 62-летний хозяин жилья и его гостья. Угрожая применением насилия, мужчина отобрал у неё мобильный телефон, – сообщили в МВД Приднестровья.

Вскоре негостеприимный хозяин-преступник был задержан, а краденое имущество возвращено владелице. Проводится разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md