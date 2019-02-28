Приднестровец попросил приятеля перегнать его машину и остался без авто

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В дежурную часть УГАИ поступило сообщение об угоне автомобиля Mazda 626. Он исчез с парковки бара по улице Синёва города Тирасполь.

Спустя час сотрудники Госавтоинспекции остановили машину в Григориополе. За рулём оказался нетрезвый 25-летний житель Слободзеи.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, выяснилось, что угонщик и хозяин авто совместно распивали спиртные напитки в увеселительном заведении столицы. Владелец машины попросил своего приятеля переставить транспортное средство на другое место. Воспользовавшись моментом, молодой человек решился на романтическую прогулку и отправился к гражданской жене в селе Буторы. «Романтика» обернулась 10-ю сутками ареста.

За управление транспортом в состоянии опьянения мужчина будет привлечён к административной ответственности. За неправомерное завладение чужим автомобилем ему грозит ответственность уголовная.