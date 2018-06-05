Приднестровец перед сном решил покурить и устроил пожар в доме

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Жилец дома признался, что уснул с сигаретой и, тем самым, устроил пожар.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, инцидент произошёл ранним утром на улице Коммунистической. В одной из комнат жилого дома на несколько хозяев загорелось постельное бельё и матрас. На место происшествия прибыл дежурный расчёт СВПЧ, который быстро ликвидировал воспламенение. В результате пожара была повреждена поверхность площадью 20 квадратных метров и мебель, а также закоптились стены.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожности жильца, так как газ и электроснабжение в доме отсутствуют. Сгоревшая комната была предоставлена хозяевами 48-летнему знакомому для временного проживания. Мужчина признался, что курил перед сном, почувствовав запах дыма, испугался и выбежал из помещения в поисках воды.

Материальный ущерб устанавливается. Ведётся проверка.