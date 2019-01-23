Приднестровец обокрал односельчанина и сдал его имущество на металлолом

Приднестровец обокрал односельчанина и сдал его имущество на металлолом

За помощью в милицию обратился 58-летний житель села Чобручи. С конца декабря по 18 января из нежилого дома, принадлежащего заявителю, пропали мебель и иное имущество. Сумма материального ущерба составила более 2000 рублей ПМР.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, совершившего кражу. Им оказался 55-летний ранее неоднократно судимый односельчанин потерпевшего. Мужчина проживал неподалёку от пустовавшего дома. Часть похищенного он успел сдать в пункт приёма металлолома, оставшиеся у него вещи заявителя стражи правопорядка изъяли по месту его жительства.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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