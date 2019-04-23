Приднестровец избил незваных гостей до потери памяти и был задержан

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В милицию Слободзейского района поступило сообщение от 34-летнего жителя села Суклея. Мужчина сказал, что в дверь и окна его квартиры, расположенной на первом этаже дома, кто-то сильно стучит.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, спустя 5 минут на место происшествия прибыли правоохранители. Заявителя милиционеры застали во дворе с металлическим уголком в руках. Рядом с ним без сознания лежали мужчина и женщина.

Предположительно мужчина избил этим предметом непрошеных гостей. 21-летнего жителя села Карагаш и его 36-летнюю знакомую госпитализировали в реанимационное отделение больницы с тяжёлыми травмами головы.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Все детали произошедшего будут установлены в ходе следствия.