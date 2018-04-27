Приднестровец едва не сгорел заживо, уснув с непотушенной сигаретой

В одном из сёл Каменского района 35-летний мужчина чуть не погиб в огне глубокой ночью.

Его спасли соседи, заметившие клубы дыма: они разбудили мужчину и вывели его из дома, вызвав при этом пожарных.

Специалисты боролись с огнем около часа. В одной из комнат сгорели постель, мебель и входная дверь, повреждена кровля дома.

– По предварительной версии специалистов, причиной пожара стал непотушенный окурок. Злоупотребив спиртным, мужчина задремал с сигаретой в руке. Вскоре он обнаружил на себе дымящееся одеяло, выбросил его на улицу и вновь уснул. В это время на полу запылали тлевшие угольки, – сообщили в МВД Приднестровья.

Выяснилось, что владельцем дома является не пострадавший, а его 56-летний дядя, впустивший племянника пожить. Виновник произошедшего привлечён к административной ответственности.