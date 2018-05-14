Приднестровец чуть не задушил отчима шнуром для телефона

Приднестровец чуть не задушил отчима шнуром для телефона

Выяснять «кто прав, кто виноват» родственники принялись после совместного распития спиртных напитков. 

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, перебранка, которая произошла в Тирасполе, закончилась тем, что пасынок, угрожая расправой, принялся душить 66-летнего пенсионера шнуром для стационарного телефона. Мужчине удалось вывернуться, и этот факт ещё больше «подогрел» скандалиста – он нанёс отчиму несколько ударов по голове. После расправы ушёл.

Утром следующего дня пострадавший обратился в ГУ «РКБ». Врачи констатировали у него многочисленные кровоподтёки лица, шеи и ушиб гортани. О пациенте медики сообщили в милицию. Пожилой горожанин, опасаясь за свою жизнь, написал заявление в милицию.

По факту случившегося ведётся разбирательство. Дебошир даёт показания, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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