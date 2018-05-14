Приднестровец чуть не задушил отчима шнуром для телефона

Выяснять «кто прав, кто виноват» родственники принялись после совместного распития спиртных напитков.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, перебранка, которая произошла в Тирасполе, закончилась тем, что пасынок, угрожая расправой, принялся душить 66-летнего пенсионера шнуром для стационарного телефона. Мужчине удалось вывернуться, и этот факт ещё больше «подогрел» скандалиста – он нанёс отчиму несколько ударов по голове. После расправы ушёл.

Утром следующего дня пострадавший обратился в ГУ «РКБ». Врачи констатировали у него многочисленные кровоподтёки лица, шеи и ушиб гортани. О пациенте медики сообщили в милицию. Пожилой горожанин, опасаясь за свою жизнь, написал заявление в милицию.

По факту случившегося ведётся разбирательство. Дебошир даёт показания, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.