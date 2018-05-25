Приднестровец чуть не убил сожительницу в драке

Приднестровец чуть не убил сожительницу в драке

41-летняя жительница Слободзеи попросила привлечь к ответственности своего любовника. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сожители поругались во дворе дома на почве внезапно возникшей неприязни во время застолья днём 17 мая. Скандал спровоцировал изрядно подвыпивший 31-летний мужчина. В гневе он ударил женщину ножом. Свои действия дебошир сопровождал нецензурной бранью и угрозами убийством.

Согласно справке, выданной в Центральной районной больнице, пострадавшей причинены телесные повреждения в виде резаных ран в затылочной области и левой скуловой области.

По заявлению горожанки проводится дознание, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Грозный сожитель задержан и даёт показания.

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