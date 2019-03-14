Приднестровцу выдали фальшивую купюру при обмене в Одессе

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Днём 12 марта 22-летний житель села Протягайловка предоставил для проверки купюру достоинством 500 гривен. Однако работники банка выявили в банкноте признаки подделки.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сотрудникам подразделения по борьбе с экономическими преступлениями сельчанин пояснил, что привёз подделку из Одессы. Как выяснилось, утром того же дня мужчина был на рынке «7-й километр». Он поменял валюту не в официальном обменно-валютном пункте, а с рук, у кореянки.

Ещё один факт обнаружения поддельных денег зарегистрирован 13 марта в Тирасполе. 38-летний бендерчанин принёс в банк на проверку 100 долларов США. Купюра была изготовлена из бумаги, не соответствующей установленному стандарту. Как пояснил мужчина, данную банкноту он получил при продаже своего легкового автомобиля. Lexus в конце прошлого года приобрел житель РФ, рассчитался наличными. Впоследствии при проверке валюты одна из купюр оказалась поддельной.