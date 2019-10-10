Приднестровцев предупреждают: за сжигание листвы будут штрафовать

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Приднестровцам напоминают, что сжигать опавшую листву запрещено. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа – от 368 до 1 104 рублей для граждан и от 1 840 до 3 680 для должностных лиц.

Правоохранители регулярно проводят совместные мероприятия по контролю над наведением санитарного порядка на закреплённых территориях. За тем, чтобы в населённых пунктах не жгли листву, ветки и бытовой мусор следят сотрудники карантинно-экологических отделений и участковые инспекторы, передаёт novostipmr.com.

Тлеющая листва выделяет большое количество вредных и ядовитых веществ, которые вместе с дымом поднимаются в атмосферу. Частое вдыхание такого воздуха подавляет иммунитет, может вызвать раковые заболевания и генетические изменения. В качестве альтернативы предлагается заключать договоры со специализированными службами, которые будут вывозить древесно-растительные отходы.

Стоит отметить, что с начала этого года за сжигание растительного и бытового мусора милиционерами уже составлено свыше 400 административных протоколов.