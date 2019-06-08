Приднестровцев предупредили о сильных ливнях и граде

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Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сегодня вечером в Приднестровье ожидаются грозы с ливневыми дождями. Местами осадки будут сильными и с градом. При грозе ветер усилится до 15 м/с.

При сильном ветре спасатели рекомендуют населению закрыть окна, двери, чердачные помещения. Лицам, находящимся на улице, укрыться в любом здании, не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов. Парковать автомобили следует вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций.

При грозе не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, антенне, не стоять рядом с окнами. По возможности следует выключить электробытовые приборы. Если вы находитесь на открытой местности, нужно укрыться на участке с низкорослым кустарником, не прятаться вблизи высоких деревьев. Во время непогоды нельзя приближаться к телеграфным столбам, стоять рядом с металлической оградой, линиями высокого напряжения, стальными трубами и рельсами.