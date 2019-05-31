Приднестровцев предупредили о ливнях, грозах и сильном ветре

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Как сообщил приднестровский Гидрометеоцентр, сегодня в течение дня и вечером ожидаются грозы с ливневыми дождями, местами сильные. Порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

При сильном ветре и грозе гражданам рекомендуют закрыть окна, двери, чердачные помещения, пишет novostipmr.com. Лицам, находящимся на улице, не следует стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов.

Автовладельцев призывают парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций. Кроме этого, гражданам рекомендуют обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, пишет источник.