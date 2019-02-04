Придя к власти, социалисты восстановят стратегическое партнерство с РФ и будут вести сбалансированную внешнюю политику

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Партия социалистов выступает за взвешенную внешнюю политику и дружбу со всеми международными партнерами. Об этом заявили кандидаты от формирования в рамках пресс-конференции, подчеркнув, что 10-летняя антироссийскую риторику проевропейцев необходимо прекратить, так как Россия – основной стратегический партнер Республики Молдова, а антироссийские выпады только вредят рядовому гражданину нашей страны. Социалисты добавили, что, придя к власти, восстановят традиционные отношения с восточными соседями. При этом ПСРМ намерена поддерживать взаимовыгодные контакты и с Западом, и с Востоком.

Итогом 10-летнего правления евроунионистов стало не только ухудшение отношений с Российской Федерацией, но и со странами Евросоюза, которые отказали выделять макрофинансовую помощь Республике Молдова, и с Соединенными Штатами Америки, подчеркивают социалисты. Всё это – плачевный результат политики «или-или», дружить с одними против других. Социалисты предлагают совершенно другое, пишет Acccent TV.

– Республика Молдова нуждается не только в новой сбалансированной и мудрой стратегии внешней политики, но и в другом правительстве, которое сможет продвигать и выстраивать сбалансированные отношения со всеми, – отметил кандидат в депутаты ПСРМ Владимир Цуркан. – Партия социалистов продвигает сбалансированную политику со всеми партнерами за рубежом. Никогда наше формирование не действовало по чьей-то указке, и мы не будем придерживаться такого клише «первый среди равных». Другими словами, мы никогда не будем выбирать кого-то, считать его лучше остальных. Все партнеры равны для Молдовы, и каждый партнер может предложить какие-то возможности для развития нашей страны», – добавил социалист Адриан Албу.

Политика дружбы со всеми — это не миф, подчеркивают социалисты. Пример успешной политики на 360 градусов виден в Гагаузии. Здесь активно развивается сотрудничество с Россией, Турцией, европейскими странами, и результат таких контактов не заставляет себя ждать. За последние несколько лет на территории автономии реализованы десятки и сотни инфраструктурных проектов, наблюдается экономический рост и увеличение собственных доходов в бюджет Гагаузии.

– Я думаю, что качественным примером взвешенной политики, может послужить политика Гагаузии «360 градусов». Мы готовы сотрудничать со всеми, у нас партнеры не только в России, но и очень серьезное партнерство выстроено с Турцией. Множество гуманитарных объектов построены на территории автономии благодаря этому. Очень серьезные проекты мы продвигаем с Азербайджаном, Туркменистаном и другими государствами, – заметил кандидат в депутаты Александр Суходольский.

Социалисты также развеяли миф, распространенный оппонентами ПСРМ, которые утверждают, что Партия социалистов «якобы» намерена разорвать все отношения с западными партнерами. Гайк Вартанян заявил, что это откровенная ложь. Кандидат подчеркнул, что ПСРМ не намерена допускать ошибок прежних властей, которые пошли путём «или-или».

– Мы – единственные, кто выступает за взвешенную внешнюю политику. Одни говорят об европейской интеграции, но забывают, что кроме Европы, у нас есть Восток. В первую очередь, это РФ. Другие говорят об унионизме. Для них Молдова в принципе государство, которого не должно быть. Сегодня ситуация такова, что ни одна политическая сила не сможет выстроить сбалансированную внешнюю политику, которая настолько сильно нужна нашей стране, со всех точек зрения, – начиная от экономической, заканчивая политическими и социальными гарантиями для наших мигрантов, которые живут как в России, так в Европе, в том числе и в США, и в Канаде, – подытожил он.