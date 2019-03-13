Причём здесь гибридная структура?

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Мнение Петровича

В середине февраля в Республике Молдова открылось представительство Российского военно-исторического общества (РВИО). Некоторые местные СМИ, во всём видящие руку Москвы, не упустили возможности исказить информацию, сообщив читателям, что «Кремль открыл новую гибридную структуру в Кишинёве», которая «будет учить нас военной истории России».

С какой целью всё-таки было создано представительство Российского военно-исторического общества в Молдове?

– Решение об открытии представительства – это инициатива ряда общественных организаций РМ, зарегистрированных согласно местному законодательству и действующих в сфере сохранения военно-исторического наследия. Всем известно, что в нашей стране отношение к культуре, к истории занимает у государственных структур не первое и даже не второе место.

Что касается темы сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны, то здесь главными векторами госполитики смело можно назвать, с одной стороны, бездействие, а с другой – произвол. Бездействие касается разрушающихся на глазах памятников в честь погибших воинов – на воинских захоронениях и в честь погибших на фронтах соотечественников, на ремонт и содержание которых у государства не находится ни желания, ни средств. Такая позиция властей порождает произвол, проявляющийся в вандализме, незаконном демонтаже объектов военно-исторического наследия. Полное игнорирование исполнительной властью обязательств, связанных с сохранением исторической памяти о жертвах войны, побуждает нас искать помощи за рубежами Молдовы. На протяжении многих лет поддержку в проведении поисковых работ, восстановлении воинских памятников оказывает Российская Федерация в лице посольства РФ, представительства Россотрудничества, различных фондов и регионов России. И эта деятельность носит исключительно предметный, созидательный и гуманитарный характер.

Никаких иных задач, за исключением увековечения памяти и сохранения военно-исторического наследия, работа представительства не предполагает и не может предполагать.

Алексей Петрович, руководитель представительства РВИО в РМ