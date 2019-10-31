Причиной пожара в общежитии на Буюканах стал поджог: подозреваемый задержан

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Минувшей ночью в подъезде общежития, расположенного в столичном секторе Буюканы, вспыхнул крупный пожар, в результате которого пострадали трое взрослых и два ребёнка. Органы правопорядка установили причину возгорания – это был поджог.

Согласно полученным данным, 60-летний мужчина поджёг детские коляски, которые находились на первом этаже в подъезде. Подозреваемый был задержан сразу после того, как вспыхнул огонь, передаёт protv.md.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, по данному факту возбуждено уголовное дело. Пожарным предстоит установить все обстоятельства возгорания.