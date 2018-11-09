Причиной пожара на Буюканах стало короткое замыкание (ВИДЕО)

Вчера во второй половине дня в жилом доме на Буюканах произошел пожар. Как удалось выяснить, пламя вспыхнуло в результате короткого замыкания на кухне. В результате двое человек выпрыгнули из окна, а ещё одного доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

Квартира, в которой произошел пожар, находилась на первом этаже жилого блока по улице Каля Ешилор. Как говорит один из очевидцев, он занимался ремонтом машины во дворе, как вдруг увидел, что из дома валит дым.

– Я разбил два окна, вызвал скорую помощь и пожарных, затем попытался потушить пламя самостоятельно. К сожалению, я уже ничего не мог сделать: вокруг было полно дыма, – говорит один из жильцов.

По его словам, пожар начался из-за короткого замыкания на кухне. На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь, которая отвезла одного мужчину в больницу с отравлением, пишет protv.md.

По словам Бегас Станислава, специалиста службы гражданской защиты, огонь вспыхнул на первом этаже дома. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

С начала года в Молдове произошло более 1400 пожаров, в которых погибли 79 человек.