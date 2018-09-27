Причастный к краже века Лянкэ просит Канду вписать румынский язык в Конституцию

Бывший премьер-министр, ныне вице-премьер по европейской интеграции Молдовы Юрий Лянкэ просит председателя парламента Андриана Канду изменить статью 13 Конституции РМ с тем, чтобы официально объявить румынский язык государственным языком Республики Молдова.

Об этом Лянкэ, причастный к краже века, написал на своей странице в соцсети, поприветствовав тот факт, что демократы намерены вписать в высший закон страны необратимость европейского курса Молдовы. Экс-премьер считает, что в парламенте найдется достаточное для этого количество голосов.

– Был бы очень подходящий момент и для изменения статьи 13 Конституции по поводу окончательного придания официального статуса румынскому языку. За эту инициативу группа Европейской народной партии подписалась полностью, – добавил он.

Отметим, что в декабре 2017 года правительство вынесло положительное заключение инициативе по изменению статьи 13 высшего закона страны, которая предусматривает замену синтагмы “молдавский язык” на “румынский язык”. И это несмотря на то, что подавляющее большинство жителей Молдовы считают, что государственным языком страны есть и должен оставаться именно молдавский.