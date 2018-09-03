Причастная к краже миллиарда Майя Санду вновь клянчит деньги у народа на свой пиар

Причастная к краже миллиарда Майя Санду вновь клянчит деньги у народа на свой пиар

Председатель партии “Действие и солидарность” снова призывает граждан выступить спонсорами ее политических амбиций. Посредством своей страницы в социальной сети, та, кто, будучи министром просвещения, проголосовала за перекладывание возврата украденного миллиарда на плечи граждан, теперь просит их помочь ей финансово. 

– У нас остались деньги еще на два месяца. Но впереди горячая и тяжелая осень, – так Санду объясняет свой призыв к гражданам. 

К слову, это не первый раз, когда Санду просит людей помочь ей материально. В прошлый раз возглавляемому ей формированию удалось таким же образом собрать 70 тысяч леев. Половину этих денег Санду потратила на транспорт, средства связи, почтовые услуги, прямые трансляции, печать материалов, флаги и другие вещи.

На прошлой неделе лидер ПДС потребовала от полиции вернуть отобранные на протесте шлепки и резиновое изделие.

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