Прибыль столичных цветочников от “последнего звонка” составила около 700 тысяч леев

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Торговцы цветами, которых контролировали налоговые посты, отчитались о доходах 30-31 мая 2019 года, когда в учебных заведениях Молдовы проводились торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года.

Так, 30 и 31 мая Государственная налоговая служба (ГНС) провела мониторинг деятельности 16 авторизованных рынков живых цветов в стране, на которых функционируют 67 киосков. По данным ГНС, за период работы налоговых постов объем зарегистрированных поставок, по данным контрольно-кассовых аппаратов, составил около 700 тысяч леев (более 35 тысяч евро), или на 8,53% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда поставки достигли полумиллиона леев, передаёт moldpres.md.

В то же время в результате проведения оперативных налоговых проверок у торговцев живыми цветами были наложены налоговые штрафы на сумму 59 000 леев и административные штрафы более чем на 32 000 леев. Инспекторы выявили нарушения, касающиеся неиспользования контрольно-кассовых аппаратов и незаконного осуществления предпринимательской деятельности.