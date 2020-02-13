При содействии президента в Дороцкой построят новый корпус для детсада и многофункциональную спортплощадку (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках визита в Дубоссарский район Игорь Додон навестил малышей в детском саду-яслях «Красная шапочка» села Дороцкая. Это дошкольное образовательное учреждение работает с 1968 года, изначально оно было рассчитано на 115 детей, а сегодня его посещают около 150.

Поскольку в садике не хватает мест для всех, администрация учреждения обратилась к аппарату главы государства за помощью в строительстве дополнительного корпуса, чтобы удовлетворить требования почти 60 родителей, желающих записать сюда своих детей.

– Дал заверения, что приложу все усилия и задействую все ответственные структуры для решения этой проблемы и запуска строительства дополнительного корпуса уже в нынешнем году, – отметил Игорь Додон.

Далее вместе с представителями мэрии и руководством Дубоссарского района он отправился инспектировать процесс строительства многофункциональной спортплощадки в рамках национальной программы реабилитации спортивной инфраструктуры в населенных пунктах страны. Проект начат администрацией села Дороцкая вместе с Молдавской федерацией футбола. Площадка включает искусственное поле для минифутбола, общую волейбольную и баскетбольную площадку, тренажеры для фитнеса, детские игровые площадки.

– Отметил, что окажу всю необходимую помощь для успешной реализации проекта в разумные сроки, чтобы местные жители имели возможность заниматься спортом, – добавил он.