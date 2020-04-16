При соблюдении всех правил! В Кишинёве открылись пасхальные ярмарки (ФОТО)

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На них можно купить куличи и другие пасхальные изделия. Торговля проводится на открытом воздухе при соблюдении всех правил безопасности. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

До 18 апреля включительно посетить ярмарки с 07:00 до 16:00 можно по следующим адресам:

Ботаника:

Дачия, 44;

Сармизеджетуса, 30;

Индепенденцей, 24;

Буюканы:

Каля Ешилор, 2;

Центр:

Яловень, 94;

Гренобля, 165/4;

Измаил, 90 (парковка);

Николае Тестимицану, 13 (парковка);

Хынчештское шоссе, 86 (парковка);

Чеканы:

Алеку Руссо, 61/1 – 63/1;

Мирча чел Бэтрын, 8 и 23/пересечение с улицей Игорь Виеру;

Рышкановка:

Мирон Костин, 13/1;

Андрей Дога, 33;

пересечение улиц Богдан Воевод – Киевская.

Экономические агенты, участвующие в профильных ярмарках, должны соблюдать все меры защиты для недопущения распространения коронавируса, а торговые точки должны располагаться на расстоянии минимум 3 метра друг от друга. Прошу и покупателей учитывать это, – подчеркнул Чебан.

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