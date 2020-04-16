При соблюдении всех правил! В Кишинёве открылись пасхальные ярмарки (ФОТО)

При соблюдении всех правил! В Кишинёве открылись пасхальные ярмарки (ФОТО)

На них можно купить куличи и другие пасхальные изделия. Торговля проводится на открытом воздухе при соблюдении всех правил безопасности. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

До 18 апреля включительно посетить ярмарки с 07:00 до 16:00 можно по следующим адресам:

Ботаника:

  • Дачия, 44;
  • Сармизеджетуса, 30;
  • Индепенденцей, 24;

Буюканы:

  • Каля Ешилор, 2;

Центр:

  • Яловень, 94;
  • Гренобля, 165/4;
  • Измаил, 90 (парковка);
  • Николае Тестимицану, 13 (парковка);
  • Хынчештское шоссе, 86 (парковка);

Чеканы:

  • Алеку Руссо, 61/1 – 63/1;
  • Мирча чел Бэтрын, 8 и 23/пересечение с улицей Игорь Виеру;

Рышкановка:

  • Мирон Костин, 13/1;
  • Андрей Дога, 33;
  • пересечение улиц Богдан Воевод – Киевская.

Экономические агенты, участвующие в профильных ярмарках, должны соблюдать все меры защиты для недопущения распространения коронавируса, а торговые точки должны располагаться на расстоянии минимум 3 метра друг от друга. Прошу и покупателей учитывать это, – подчеркнул Чебан.

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