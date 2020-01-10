При пожаре в Теленештах погибла женщина

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Женщина погибла, а её муж попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как в их доме вспыхнул пожар. Трагедия произошла сегодня в селе Сэрэтений Векь Теленештского района.

Как сообщила для deschide.md сотрудник пресс-службы ГИЧС Лилиана Пушкашу, к месту возгорания прибыли две машины спасателей. По предварительным данным, мужчину успели вывести из горящего жилища соседи. К сожалению, его супруга погибла при пожаре.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.