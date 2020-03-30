При попытке угнать брошенное авто злоумышленники повредили ещё три машины (ФОТО)

При попытке угнать брошенное авто злоумышленники повредили ещё три машины (ФОТО)

Неизвестные хотели украсть авто, простаивавшее на заднем дворе жилого дома, однако им это не удалось. Перед тем, как сбежать, они повредили три других машины.

Инцидент произошёл на столичной улице Г. Кошбук, пишет echipa.md. Фотографии с места происшествия были размещены в социальной сети.

По словам очевидцев, группа хулиганов хотела угнать фургон. При попытке сдвинуть транспортное средство злоумышленники задели три других автомобиля, припаркованных по соседству. Так и не осуществив задуманное, хулиганы скрылись с места происшествия. Один из них потерял свой мобильный телефон.

Обстоятельства инцидента выясняются, полиция разыскивает подозреваемых.

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