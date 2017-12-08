При помощи фонда первой леди еще 6 детям с врожденными проблемами слуха были проведены операции

Сегодня Галина Додон побывала с визитом в Республиканской клинической больнице имени Эмилиана Коцага, в которой были проведены операции по установке кохлеарных имплантов еще шестерым бенефициарам проекта «Спасем десять детей из мира молчания».



Операции провел один из лучших мировых специалистов по кохлеарным имплантам, немецкий профессор Антье Ашендорф, который занимается этим уже 25 лет. Ему ассистировала команда молдавских врачей.

Отметим, что в период с 21 по 23 декабря произойдет активация звуковых процессоров для всех десяти детей, которым были вживлены кохлеарные импланты. С этого момента прооперированные детки впервые услышат мир вокруг себя.

Первые четверо бенефициаров проекта были прооперированы 27 и 28 ноября в этой же клинике.