При поддержке социалистов в столичном лицее восстановили футбольный мини-стадион

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Благодаря родителям учащихся лицея имени Д. Кантемира и участию спонсоров были выполнены работы по реконструкции части спортивной площадки. Об этом на своей странице в соцсети написал муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский.



В частности, был восстановлен футбольный мини-стадион на территории лицея. По словам Витнянского,

родители учащихся поднимают вопрос о восстановлении оставшейся части спортивной площадки.

В данной связи советник обратился к Управлению финансов с тем, чтобы оно включило в проект о пересмотре бюджета финансовые ресурсы, необходимые для этого.

Предлагаем и будем настаивать при рассмотрении проекта поправок в бюджет на 2019 год выделения 1,5 млн леев на реконструкцию спортивной площадки лицея им. Д. Кантемира, – подытожил он.