При поддержке президента пройдут юбилейные концерты «Жока» в Молдове и за рубежом (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился с сегодня с генеральным директором Национального ансамбля народного танца «Жок» Алёной Баронча-Стрымбяну. Во встрече также принял участие министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

В ходе беседы стороны затронули ряд вопросов, касающихся нынешнего состояния дел в Ансамбле и его будущих проектов. В особенности обсудили предстоящее 75-летие со дня создания ансамбля «Жок», и в связи с этим составили план мероприятий, которые состоятся при поддержке Президента Республики Молдова.

– Так, в течение года пройдут юбилейные концерты Ансамбля в большинстве райцентров страны. Кроме того, мы найдем возможность организовать гастроли «Жока» за рубежом, как на Западе, так и на Востоке, – подчеркнул Игорь Додон.

Ранее аппарат президента оказал необходимую помощь для организации участия именитого коллектива во многих фестивалях и турнирах, в том числе в Международном фольклорном фестивале «Добровидение» в Санкт-Петербурге. Ансамбль «Жок» на протяжении лет показал себя истинным хранителем и популяризатором самых ценных национальных традиций, обычаев и ритуалов, став самым настоящим послом нашей культуры и искусства за рубежом.