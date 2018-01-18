При поддержке Азербайджана в Молдове будет реализован ряд социальных проектов

Глава государства сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Азербайджан в Республике Молдова Гудси Дурсун оглу Османовым.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по вопросам внутренней и внешней политики, нынешней ситуации в Молдове, а также двусторонних молдо-азербайджанских отношений. В частности, они обсудили ход выполнения договоренностей между Президентом Республики Молдова и Президентом Республики Азербайджан о реализации в течение 2018 года ряда социальных проектов в нашей стране.

При поддержке азербайджанской стороны в городе Чадыр-Лунга (Гагаузия) планируется строительство Культурно-образовательного центра для детей и молодежи, в состав которого войдут музыкальная и художественная школы, центры детского творчества, Ассоциация народных умельцев, – сообщил на своей странице в социальной сети Игорь Додон.

В рамках встречи глава государства повторно озвучил в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева приглашение посетить нашу страну с официальным визитом в течение этого года, о чем была достигнута договоренность во время предыдущей встречи.