При определении размера пособия по уходу за ребенком до 3 лет будет учитываться среднемесячная зарплата по стране, а не минимальная

При определении размера пособия по уходу за ребенком до 3 лет будет учитываться среднемесячная зарплата по стране, а не минимальная

При определении размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет будет учитываться среднемесячная зарплата по стране на дату расчета пособия, а не минимальная. Положение об этом предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в Закон о государственной пенсионной системе, за который сегодня проголосовали 82 депутата в обоих чтениях. Проект был представлен председателем парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету от фракции ПСРМ Василием Боля.

– Законопроект направлен на гармонизацию политики демографического стимулирования с политикой социального страхования во избежание дискриминации по признаку пола, – утверждают авторы.

Финансовые ресурсы для покрытия расходов, связанных с внедрением новых законодательных норм, предусмотрены в государственном бюджете.

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