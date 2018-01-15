При ДТП в Новоаненском районе погиб именитый футболист и тренер Ион Клипа

В одном из попавших в аварию автомобилей он оказался случайно.

Так, сообщается, что Ион Клипа намеревался попасть к себе домой, в Новые Анены, и поймал для этого попутку. Этим автомобилем оказался Audi, который впоследствии выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Dacia, пишет unimedia.info.

Клипа родился в селе Прутень Новоаненского района. Он играл за команды Cristalul Fălești и Dinamo Chișinău, став чемпионом Молдовы в советское время.

В последние годы он жил в Новых Аненах, где тренировал местную команду Anina, был замначальника спортивной школы и председателем комитета судей в Футбольной ассоциации Новых Анен. В прошлом году он получил Орден «За заслуги» Молдавской федерации футбола. 19 января ему исполнилось бы 65 лет.

Напомним, страшная авария произошла утром сегодня, 15 января, на 28 километре трассы R2 Кишинев-Бендеры неподалеку от села Тодирешть. В ней погибли пять человек, в том числе ребенок, и серьезно пострадали еще двое.