При ДТП в Хынчештском районе пострадал гражданин Украины (ВИДЕО)

Авария произошла накануне, 16 сентября, около 16.00 на трассе Бозиень-Хынчешть.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, авария произошла в момент, когда водитель Renault стал разворачиваться, не убедившись в безопасности маневра. Он врезался в Volkswagen, ехавший по встречной полосе, пишет unimedia.info.

Водителем Volkswagen оказался 46-летний гражданин Украины. Он был госпитализирован в районную больницу Хынчешт с многочисленными травмами.

Водитель, который будет признан виновным, понесет наказание в зависимости от тяжести травм пострадавшего.