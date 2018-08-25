Президенты Республики Корея и Мексики поздравили Додона и весь молдавский народ с Днем независимости (DOC)

В адрес президента Молдовы Игоря Додона поступило поздравление с Днем независимости от его коллег из Республики Корея и Мексики – Мун Джэина и Энрике Пенья Ньето.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Максим Лебединский. Он отметил, что президент Республики Корея пожелал процветания нашему народу, а мексиканский лидер выступил за укрепление партнерских отношений между двумя странами.

Напомним, что за последние дни лидеры и высокопоставленные лица многих стран направили президенту и гражданам страны поздравления по случаю наступающего праздника.