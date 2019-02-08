Президентура прокомментировала решение парламента провести аудит ремонта здания администрации главы государства

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В результате обращения Президента Республики Молдова Игоря Додона к Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, при поддержке правительства Турции был осуществлён проект технической помощи «Реконструкция здания президентуры Республики Молдова» через Агентство по сотрудничеству и координации Турции (TIKA), которое координировало все аспекты финансовых дел, взяв на себя полный контроль над реализацией данного проекта. Этот проект был выполнен в рамках Протокола о сотрудничестве между Правительством Республики Молдова и Правительством Турецкой Республики о положениях и условиях развития, подписанного 2 апреля 2015 года и ратифицированного Законом № 112 от 28 мая 2015 года.

Об этом говорится в сообщении для прессы президентуры РМ.

– Таким образом, на реконструкцию здания президентуры не было выделено никаких финансовых средств из государственного бюджета, бюджет аппарата Президента Республики Молдова не понёс никаких расходов в этом отношении, что, очевидно, является причиной того, что эти средства не упоминаются в отчете об исполнении бюджета органа. Более того, институт президентства не участвовал в заключении контрактов с субподрядчиками в процессе выполнения указанных работ, – говорится в тексте послания.

Пресс-служба главы государства отмечает также, что данные о проекте технической помощи «Реконструкция здания президентуры Республики Молдова» опубликованы на Платформе по управлению внешней помощью Правительства Республики Молдова. Кроме этого, сообщается, что «TIKA» – это агентство, которое реализует проекты развития, осуществляемых Турецкой Республикой в ​​Республике Молдова. Среди них, в частности, числятся: реконструкция отдела реабилитации Института матери и ребёнка, реконструкция и оснащение спортивного зала Бригады специального назначения «Fulger», а также реконструкция Центра реабилитации и социальной защиты детей, находящихся в ситуациях риска в городе Твардица. В то же время в АТО Гагаузия при поддержке Турецкой Республики осуществляется несколько проектов, в том числе: строительство больницы, детского сада и творческого центра в Комрате, а также дома престарелых в Чадыр-Лунге.

Ранее Игорь Додон, отвечая Владимиру Воронину насчет ремонта здания президентуры, отметил, что в 2009 году “он не смог защитить это здание, хотя у него была вся власть”.