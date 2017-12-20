Президентура оспорит в КС конституционность закона о запрете российских новостей и передач в Молдове

Об этом глава государства заявил в ходе “Прямой линии” на телеканале Accent TV.

По его словам, принятый в парламенте закон, запрещающий показ на территории Молдовы информационных, аналитических и военных программ, произведенных в РФ, он вернул в законодательный орган, не подписав. Однако в процедурах назначения министров и подписания принятых парламентом законов есть существенные различия.

– Президент обязан подписать закон, который во второй раз был принят парламентом. Но если у президента есть сомнения в его конституционности, он может обратиться за пояснениями в Конституционный суд. И скорее всего мы прибегнем к этой процедуре, – рассказал Додон.

Говоря о моральной стороне принятия такого закона, президент отметил, что он ущемляет права трети населения Молдовы – ее русскоговорящих граждан: русских, гагаузов, болгар. Додон подчеркнул при этом, что этот закон работать не будет, потому что граждане продолжат смотреть то, что им хочется.

– Если они думают, что с запретом российских каналов их будут любить больше и голосовать за ДПМ, Плахотнюка либо Гимпу, потому что будут менее информированы, то они ошибаются. У нас в стране хороший интернет, будут смотреть там, – отметил Додон.

Напомним, вышеупомянутый закон президент вернул сегодня в парламент, не промульгировав.