Президенту рассказали, в каких условиях в северных районах страны пройдут воскресные богослужения (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе посещения северных районов страны Игорь Додон провёл встречу с двумя иерархами Молдавской митрополии, окормляющими север Молдовы: епископом Бельцким и Фалештским Маркелом и епископом Единецким и Бричанским Никодимом. Под окормлением этих епархий находится наша северная столица – город Бельцы, а также Фалештский, Глодянский, Сынжерейский, Единецкий, Бричанский, Окницкий и Дондюшанский районы Молдовы.

Стороны говорили о бедствии, которое обрушилось на весь мир, и о мерах, предпринимаемых правительством и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты для преодоления угрозы. Они обсудили также инструкции священнослужителям и мирянам, одобренные Священным Синодом Русской Православной Церкви и Синодом Молдавской митрополии.

– Епископы Маркел и Никодим выразили полную поддержку действиям властей, особенно касающихся проведения массовых мероприятий. Иерархи и духовенство митрополии будут действовать в тесной координации с руководством страны, с санитарно-эпидемиологическими службами, будут предпринимать все необходимые защитные меры. В частности, воскресные богослужения будут совершаться во дворах церквей, на открытом воздухе, с соблюдением дистанции между прихожанами. Все святые места обеспечат необходимыми дезинфицирующими препаратами. Работа всех воскресных школ будет приостановлена, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Игорь Додон поблагодарил иерархов Православной Церкви за организацию волонтёрской деятельности по оказанию помощи пожилым и нуждающимся людям в это тяжёлое время. Он также выразил надежду на то, что к празднованию Пасхи Христовой, с верой в душе и конкретными действиями, удастся отразить нашествие эпидемии.

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