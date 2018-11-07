Президентскому оркестру – 26 лет: Додон наградил группу военных (ФОТО)

Сегодня Президентский оркестр Республики Молдова – элитное подразделение Национальной армии Республики Молдова – отмечает 26-летие.

За эти годы военнослужащие Президентского оркестра обеспечили проведение многочисленных официальных церемоний государственной важности. Кроме того, заслуженные артисты и мастера искусств, которые служат в оркестре, прославляют нашу страну далеко за ее пределами, занимая первые места на различных международных конкурсах, отметил на своей странице в соцсети глава государства.

– По случаю празднования 26-летия Оркестра, за безупречную службу и заслуги в проведении протокольных мероприятий, высокое профессиональное мастерство и содействие в продвижении позитивного имиджа Республики Молдова за рубежом, я присвоил государственные награды и Почетные дипломы Президента Республики Молдова группе военных, которые служат в Президентском оркестре, – сообщил он.

Игорь Додон выразил военнослужащим искреннюю благодарность за преданность Родине и за успешное выполнение служебных обязанностей, а также пожелал им мужества и стойкости в деятельности, которую они осуществляют с достоинством.