Президентский указ: в 2019 году страна отметит 660-летие образования Молдавского княжества

2019 год – юбилейный год для молдавской государственности. В следующем году исполнится 660 лет со дня основания в 1359 году Молдавского княжества.

В данной связи глава государства сегодня, 2 декабря, объявил о подписании президентского указа о праздновании 660-летия образования Молдавского княжества. Заявление было сделано Игорем Додоном в рамках выступления на церемонии подведения итогов Года Штефана Великого.

– Этот праздник станет одним из важнейших в 2019 году, – сказал Додон.

Президент также подчеркнул, что каждый год будет находить разные поводы для проведения праздников и подтверждения нашей государственности и идентичности.