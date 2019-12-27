Президентские выборы могут состояться 8 ноября 2020 года (ВИДЕО)

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Дату впервые назвал глава государства в рамках передачи на частном телеканале.

– Я предлагаю провести их 8 ноября 2020 года, чтобы все успели подготовиться. Это значит, что 8 сентября начнется предвыборная кампания. Погода хорошая будет, еще не холодно. Поэтому 8 ноября проведём президентские выборы. Кто победит, будет следующим президентом, – сказал он.

Игорь Додон в очередной раз опроверг спекуляции на этот счет, заверив, что, как и в 2016 году, в следующем президента будет избирать напрямую народ. Президент также добавил, что решение по поводу того, будет ли он участвовать в выборах, пока не принято.