Президентская администрация всегда будет учитывать интересы и потребности отечественных производителей, – Додон (ФОТО)

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В конце рабочего дня Игорь Додон посетил акционерное общество JLC – одно из крупнейших предприятий по переработке молока, признанного лидера по производству молочной продукции на рынке Республики Молдова.

Глава государства ознакомился с деятельностью предприятия, созданного в 2004 году. Сегодня здесь работают около двух тысяч человек и производятся более 100 наименований молочной и другой продукции.

– Обсудил с руководством и работниками предприятия условия его функционирования, дефицит сырья, планы на будущее. Приветствовал тот факт, что фабрика оснащена современным оборудованием, благодаря которому она производит продукцию высшего качества. Подчеркнул, что президентская администрация всегда будет учитывать интересы и потребности отечественных производителей и окажет всю необходимую поддержку для развития бизнес-среды в нашей стране и диверсификации рынков сбыта. С этой целью команда главы государства выдвинула ряд законодательных инициатив, в том числе закон, по которому не менее 50% товаров в торговых сетях должны быть местного производства, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.