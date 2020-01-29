Президента запечатлели в эконом-классе в компании…Черчилля (ВИДЕО)

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Накануне Игорь Додон вылетел в Страсбург, где сегодня он выступит на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ. Как всегда, глава государства предпочел обычный рейс и эконом-класс.

Во время полета один из пассажиров сфотографировал президента. На снимках видно, что Игорь Додон сидит в эконом-классе и читает книгу о жизни и деятельности британского премьера Уинстона Черчилля. Некоторые граждане не упустили возможность сфотографироваться с главой государства.

Напомним, что, помимо выступления на заседании ПАСЕ, у Додона пройдут встречи с руководством Совета Европы, ПАСЕ, Венецианской комиссии и Европейского суда по правам человека, а также с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Совете Европы.

Фото, видео: zugo.md.