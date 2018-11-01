Президента встретили аплодисментами на борту самолета Москва-Кишинев (ВИДЕО)

Президента встретили аплодисментами на борту самолета Москва-Кишинев (ВИДЕО)

Завершив свой официальный визит в Российскую Федерацию, глава государства возвращается в молдавскую столицу. 

По уже сложившейся традиции, Игорь Додон летит обычным самолетом и эконом-классом. Войдя в самолет, глава государства поприветствовал пассажиров и пожелал им легкой дороги. Граждане встретили президента аплодисментами.

– Завершился мой официальный визит в Российскую Федерацию, очень важный для нашей страны. Летим домой с хорошими результатами. Все у нас с вами получится, у Молдовы есть будущее! – написал он. 

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