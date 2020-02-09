Президента с семьей запечатлели в очереди за попкорном в кинотеатре (ВИДЕО)

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В воскресенье Игоря Додона вместе с супругой Галиной и младшим сыном Никушором заметили в одном из кинотеатров столицы. Глава государства и его близкие были запечатлены стоящими в очереди за попкорном, а затем – идущими в зрительный зал.

Как пишет zugo.md, авторы ролика, присланного в редакцию этого портала, отметили, что посетители торгового центра были удивлены появлению в кинотеатре президента. По информации источника, семья главы государства выбрала для просмотра мультфильм “Камуфляж и шпионаж”.

Ранее мы писали о том, что Игорь Додон был замечен в центре столицы вместе с женой и детьми. Он посетил с семьей главную новогоднюю елку страны. Президент пообщался и с радостью фотографировался с гражданами, после чего вместе со всеми выстоял очередь, чтобы покатать детей на каруселях.

Фото: zugo.md.