Президент завершил свой визит в США

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Завершился очень продуктивный официальный визит главы государства в Нью-Йорк, где проходила сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В течение нескольких дней Игорь Додон участвовал в нескольких десятках встреч в двустороннем и многостороннем формате, в том числе с Президентами семи государств (США, Турции, Румынии, Болгарии, Казахстана, Эстонии и Латвии). Прошла очень содержательная дискуссия с Генеральным Секретарем ООН, заместителем Государственного секретаря США, представителями еврейских организаций.

Глава государства выступил с речью на Политическом форуме по Задачам устойчивого развития и побеседовал с представителями молдавской диаспоры США, а ключевым событием стало его выступление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он изложил самые актуальные аспекты политической и социальной жизни в Республике Молдова.

– Считаю этот визит очень успешным, поскольку нам удалось обеспечить продвижение национальных интересов и устремлений Республики Молдова на международной арене. Отправляемся в дорогу домой, – отметил он на своей странице в соцсети.